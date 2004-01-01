Малая энергетика

№4 (72)

Малая энергетика

За 1998–2013 годы, по данным МЭА, потребление первичных энергоресурсов в России выросло на 24%, численность населения сократилась на 3%, вследствие чего потребление энергии на душу населения возросло на 29%. В прогнозе МЭА 2015 года ожидается рост спроса на первичную энергию в России к 2035 году на 6% (относительно 2013 года), увеличение конечного потребления энергии на 14%.

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