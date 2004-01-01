Нефтегазовая энергетика

Цитаты:

События последних лет позволяют предположить снижение роли ОПЕК и возрастание роли США и Саудовской Аравии во влиянии на цену нефти.

Сегодня на планете живет 7 млрд человек, а львиную долю нефти и газа потребляет 1 млрд. 15–17% населения Земли потребляет 70% всех энергоресурсов, остальные живут в нищете.

Отношение текущих экспортных цен на российский природный газ к его себестоимости далеко от критичного – в 5 раз, при себестоимости добычи природного газа в 26 долл./1000 куб. м.