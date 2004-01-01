Наука и технологии

Ключевыми являются качество и уровень образования людей, определяющие в конечном счете их отношение к окружающей природной среде, результативности экономической деятельности, развитию культуры и к собственной безопасности. В эпоху информационной (или постиндустриальной) экономики во многих странах мира развитию образования, как основы формирования интеллектуального капитала и генерирования новых знаний, уделяется приоритетное внимание на государственных уровнях.
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