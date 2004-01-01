Наука и технологии

№2 (70)

Наука и технологии

Ключевыми являются качество и уровень образования людей, определяющие в конечном счете их отношение к окружающей природной среде, результативности экономической деятельности, развитию культуры и к собственной безопасности. В эпоху информационной (или постиндустриальной) экономики во многих странах мира развитию образования, как основы формирования интеллектуального капитала и генерирования новых знаний, уделяется приоритетное внимание на государственных уровнях.

  • Отправить в Livejournal
Нефтегаз
Энергетическая безопасность
Наука и технологии
Нефтегазовая энергетика
Экономика и инвестиции
Малая энергетика
купить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы совершать покупки

ПОПУЛЯРНОЕ В ЖУРНАЛЕ
Медиа-кит
Баннер в правой колонке

Статьи

Номера за 2016 год

© 2004 – 2016 «Академия Энергетики»

Создание сайта: Nimax