Наука и технологии

Ключевыми являются качество и уровень образования людей, определяющие в конечном счете их отношение к окружающей природной среде, результативности экономической деятельности, развитию культуры и к собственной безопасности. В эпоху информационной (или постиндустриальной) экономики во многих странах мира развитию образования, как основы формирования интеллектуального капитала и генерирования новых знаний, уделяется приоритетное внимание на государственных уровнях.