Промышленное энергетическое оборудование

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Промышленное энергетическое оборудование

Ключевые выводы из инцидентов в Чернобыле – это необходимость многократного дублирования систем безопасности, принятие мер по повышению их надежности, снижение влияния на безопасность человеческого фактора. Выводы из фукусимской аварии, прежде всего, – учет в конструкции энергоблока возможности полного обесточивания всей энергосети региона; поэтому одним из шагов стали решения по автономному энергоснабжению систем, обеспечивающих безопасность АЭС, повышение требования к обеспечению сейсмоустойчивости.

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