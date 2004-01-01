Промышленное энергетическое оборудование

Ключевые выводы из инцидентов в Чернобыле – это необходимость многократного дублирования систем безопасности, принятие мер по повышению их надежности, снижение влияния на безопасность человеческого фактора. Выводы из фукусимской аварии, прежде всего, – учет в конструкции энергоблока возможности полного обесточивания всей энергосети региона; поэтому одним из шагов стали решения по автономному энергоснабжению систем, обеспечивающих безопасность АЭС, повышение требования к обеспечению сейсмоустойчивости.