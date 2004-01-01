Энергетическая безопасность

Факт наличия в сланцевых толщах огромных запасов углеводородов, сопоставимых с запасами традиционных нефти и газа, бурный рост их добычи, в первую очередь в США, позволяют говорить о появлении на мировом рынке энергоносителей нового сегмента – сегмента сланцевых нефти и газа.

России еще предстоит в этом плане определиться со стратегией развития нефтяной и газовой отраслей – каким путем идти: или продолжать ориентироваться при освоении месторождений арктического шельфа и Восточной Сибири на строительство трубопроводов, или увеличивать долю СПГ в общем объеме экспорта газа; а в добыче нефти помимо продолжения разработки традиционных ресурсов одновременно обратить внимание на проекты разработки сланцевой нефти и месторождений тяжелой нефти.