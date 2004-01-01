Нейромоделирование дает минимальный среднемесячный уровень в 47 долларов за баррель в текущем году и максимальный — выше 90 долларов за баррель в конце 2017 года. Прогнозируемая среднегодовая цена на 2015 год — 58 долларов за баррель, на 2016 год — 70 долларов за баррель, на 2017 год — 79 долларов за баррель.
Экология и энергоэффективность
№5 (67)
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