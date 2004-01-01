Малая энергетика

Анализ мирового опыта показал, что в настоящее время около 75 энергокомплексов (ЭК) на базе ВИЭ и традиционных источников энергии мощностью более 100 кВт используются для автономного энергоснабжения удаленных потребителей, из них в условиях арктического и субарктического климата работает 31 ЭК.
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