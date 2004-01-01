Интеллектуальные энергосистемы

№2 (64)

Интеллектуальные энергосистемы

Новые функциональные возможности интеллектуальных технологий в наибольшей степени применимы к управлению современнымиэлектроэнергетическими системами, осуществляющими в режиме реального времени процессы производства, передачи и распределения огромных потоков электрической энергии между сотнями тысяч ее потребителей.

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