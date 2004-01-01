С учетом нынешней структуры российской экономики,ее потенциала и мировой конъюнктуры в ближайшие 5–10 лет наиболее адекватной стратегией развития является интегрированная индустриализация.
Промышленное энергетическое оборудование
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