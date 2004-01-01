АЛЕЕ СОФТВЕР рассказывает, как управлять зарубежными стандар

АЛЕЕ СОФТВЕР приняла участие в VII Ежегодном международном семинаре по стандартизации, который проходил с 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге. Специалисты АЛЕЕ СОФТВЕР продемонстрировали специализированное решение для построения единой корпоративной базы нормативных документов (КБНТИ) и SaaS-решение для многопользовательского доступа к стандартам (КБНТИ ЛАЙТ).