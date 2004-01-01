АЛЕЕ СОФТВЕР рассказывает, как управлять зарубежными стандар

АЛЕЕ СОФТВЕР приняла участие в VII Ежегодном международном семинаре по стандартизации, который проходил с 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге. Специалисты АЛЕЕ СОФТВЕР продемонстрировали специализированное решение для построения единой корпоративной базы нормативных документов (КБНТИ) и SaaS-решение для многопользовательского доступа к стандартам (КБНТИ ЛАЙТ).
АЛЕЕ СОФТВЕР приняла участие в VII Ежегодном международном семинаре по стандартизации, который проходил с 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге. Специалисты АЛЕЕ СОФТВЕР продемонстрировали специализированное решение для построения единой корпоративной базы нормативных документов (КБНТИ) и SaaS-решение для многопользовательского доступа к стандартам (КБНТИ ЛАЙТ). Аудитория семинара – специалисты компаний России, стран СНГ и Прибалтики, работающих в самых разных сферах промышленности: нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, энергетической и многих других.
Мероприятие организовала компания «Нормдокс» при поддержке зарубежных организаций-разработчиков стандартов — ASTM, BSI, DIN, DNV, Austrian Standards Plus и IEC (МЭК). Christian L?hrs из Немецкого института по стандартизации (DIN) рассказал о процессе разработки, обновления и защиты авторских прав стандартов DIN. Jim S. Thomas из Американского общества по испытанию материалов (ASTM) подробно осветил тему вступления России в ВТО с точки зрения ASTM. Wilhelm Takats (Австрийский институт по стандартизации) рассказал об особенностях процесса стандартизации в Европе на примере Австрии. Доклад Владимира Карклина из DNV был посвящен сертификации на соответствие директивам ЕС.
Дмитрий Ярцев (BSI, Россия) познакомил слушателей со стандартами, пользующимися особым спросом на постсоветском пространстве. Dr. Rainer Feld, (BSI, Германия), рассказал о проекте INOGATE как о самом масштабном проекте по энергоменеджменту, в котором принимал участие BSI. Guilaine Fournet, руководитель отдела продаж и развития МЭК (IEC) рассказала о структуре МЭК, о продуктах и услугах компании, процедурах оценки соответствия и о деятельности МЭК в России и сопредельных государствах.
Одной из важнейших тем семинара стало использование ИТ-технологий в сфере зарубежной стандартизации. Специалисты АЛЕЕ СОФТВЕР рассказали о различных способах построения корпоративной базы нормативной документации посредством КБНТИ, которая основана на клиент-серверной архитектуре и позволяет хранить как внешние нормативные документы, так и внутренние стандарты предприятия. При этом внешние документы поставляются и актуализируются силами компании «Нормдокс», а внутренние полностью контролируются сотрудниками предприятия.
Другим вариантом решения может стать сервис КБНТИ ЛАЙТ или КБНТИ «в облаке», запущенный в 2012 году. КБНТИ ЛАЙТ предполагает использование серверов компании АЛЕЕ СОФТВЕР для размещения на них базы нормативных документов предприятия, доступ к которым предоставляется через веб-браузер.
Участники семинара знакомились с функциональными возможностями системы КБНТИ и консультировались со специалистами АЛЕЕ СОФТВЕР о наиболее эффективных способах работы с НТИ на предприятии на специально оборудованном стенде. Среди посетителей стенда были не только сотрудники компаний, которым еще предстоит внедрение системы для управления НТД, но и представители компаний, успешно использующих КБНТИ или КБНТИ ЛАЙТ в течение нескольких лет. Больше всего специалистов интересовали вопросы лицензирования системы, использования сетевых лицензий на документы и возможностей работы в распределенном режиме для больших предприятий. А также немаловажный вопрос сложного жизненного цикла электронных нормативных документов и поддержания их актуальности.
Станислав Ким, генеральный директор АЛЕЕ СОФТВЕР, подвел итоги и поделился своими впечатлениями о мероприятии: «Для нас, как для ИТ-компании, предлагающей сложные отраслевые решения, очень важно анализировать тенденции, которые задают вендоры в развитии собственных информационных систем и методов работы с электронной документацией. В частности, ISO теперь требует от разработчиков поддержки формата XML для унификации форматов данных и обеспечения их транспортировки, сортировки и хранения организация. Поэтому для нас ежегодный семинар по стандартизации — ключевое событие, ведь встреча с зарубежными компаниями, непосредственное общение с представителями предприятий и разработчиков стандартов дает очень много полезной информации и определяет направления развития системы КБНТИ».
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