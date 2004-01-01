VII Международный семинар по стандартизации: с нами МЭК

С 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге прошел VII Ежегодный международный семинар по стандартизации, организованный компанией «Нормдокс» при поддержке зарубежных организаций-разработчиков стандартов — ASTM, BSI, DIN, DNV и Austrian Standards Plus. В этом году на семинаре также впервые выступил представитель Международной электротехнической комиссии (IEC), входящей в тройку международных организаций по стандартизации.

С 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге прошел VII Ежегодный международный семинар по стандартизации, организованный компанией «Нормдокс» при поддержке зарубежных организаций-разработчиков стандартов — ASTM, BSI, DIN, DNV и Austrian Standards Plus. В этом году на семинаре также впервые выступил представитель Международной электротехнической комиссии (IEC), входящей в тройку международных организаций по стандартизации.

Статистика семинара: 120 сотрудников из 83 компаний России, Украины, Беларуси, Казахстана и Прибалтики, 10 докладчиков из 7 стран. Темы, которые поднимали докладчики семинара, были одинаково актуальны для всех отраслей, поэтому семинар собрал специалистов из самых различных сфер промышленности: нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, энергетической и многих других. Это руководители компаний, ведущие инженеры, заведующие отделами стандартизации, главные специалисты предприятий, специалисты по сертификации и менеджменту качества, участники комитетов, разрабатывающих стандарты и многие другие.

В ходе трехдневного семинара, по традиции, перед участниками выступили представители зарубежных организаций-лидеров в сфере разработки стандартов. Christian L?hrs, руководитель юридического отдела Немецкого института по стандартизации (DIN), посвятил свой доклад процессу разработки и обновлению стандартов DIN, а также проблемам защиты авторских прав в сфере стандартизации. Заместитель вице-президента по продажам и маркетингу Американского общества по испытанию материалов (ASTM) Jim S. Thomas подробно осветил тему вступления России в ВТО с точки зрения ASTM как организации-разработчика стандартов. Директор по публикациям Austrian Standards Plus Wilhelm Takats рассказал об особенностях процесса стандартизации в Европе на примере Австрии, затронув также вопросы Европейских Директив и маркировки CE.

Доклад Владимира Карклина, руководителя подразделения и координатора сертификации материалов и изделий DNV (Det Norske Veritas), был посвящен сертификации на соответствие директивам ЕС и предлагаемым DNV образовательным программам. Британский институт стандартов (BSI) был представлен на семинаре сразу двумя докладчиками: генеральный директор отделения BSI в СНГ Дмитрий Ярцев в своем выступлении сделал особый акцент на деятельности института в России и сопредельных государствах, познакомив слушателей со стандартами, пользующимися особым спросом на постсоветском пространстве. Dr. Rainer Feld, руководитель отделения BSI в Германии, который в дни проведения семинара также вел в Санкт-Петербурге тренинг по ISO 50001, рассказал о проекте INOGATE как о самом масштабном проекте по энергоменеджменту, в котором принимал участие BSI.

Впервые в семилетней истории мероприятия семинар поддержала Международная электротехническая комиссия (МЭК). С докладом выступила Guilaine Fournet, руководитель отдела продаж и развития МЭК. В своем подробном обзоре она познакомила участников мероприятия со структурой организации, предоставляемыми продуктами и услугами, процедурой оценки соответствия, а также деятельностью МЭК в России и сопредельных государствах.

Одной из самых важных тем семинара, подробно рассмотренных выступавшими, стали различные обучающие программы в сфере зарубежной стандартизации. Многие из разработчиков стандартов активно развивают образовательные направления, предлагая самые разные схемы для пользователей по всему миру: от корпоративного обучения с приглашением иностранных специалистов до обучения через Интернет, включая видео-тренинги, он-лайн курсы и многое другое.

Важной темой семинара стало также использование ИТ-технологий в сфере зарубежной стандартизации. Специалисты компании-организатора семинара рассмотрели различные вопросы построения единой корпоративной базы нормативных документов (КБНТИ) и вопросы многопользовательского доступа к стандартам (КБНТИ ЛАЙТ). На специальном стенде, демонстрировавшем работу КБНТИ, участники семинара знакомились с функционалом системы и консультировались с сотрудниками «Нормдокс» о наиболее эффективных способах работы с НТИ на предприятии.

Лилия Кочетова, коммерческий директор «Нормдокс», поделилась своим мнением после окончания мероприятия: «Успех нашего семинара сложно повторить: удалось создать площадку для диалога ведущих мировых разработчиков стандартов с компаниями, активно использующими зарубежные стандарты в России и ближнем зарубежье. В этом году я увидела много уже знакомых лиц, но еще больше — новых, что объясняется желанием максимально ответственно и юридически грамотно подходить к работе со стандартами и, как следствие, неспадающим интересом компаний к нашему событию. Мы не останавливаемся на достигнутом — у компании большие планы на ближайшее будущее. Так, мы уже достигли договоренности с несколькими SDO о проведении ряда мероприятий до конца 2013 года. Они будут посвящены конкретным SDO и осветят более специализированные тематики, связанные со спецификой стандартов конкретного разработчика».