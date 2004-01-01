C 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге пройдет VII Ежегодный международный семинар по стандартизации. В качестве докладчиков выступят представители зарубежных компаний, разрабатывающих стандарты — ASTM, DIN, BSI, Austrian Standards+, а также IEC (МЭК) — Международной электротехнической комиссии. В семинаре примут участие более 170 представителей крупнейших компаний из самых разных отраслей России, СНГ и Прибалтики: нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, энергетической, и многих других.

C 17 по 19 июня 2013 года в Санкт-Петербурге пройдет VII Ежегодный международный семинар по стандартизации. В качестве докладчиков выступят представители зарубежных компаний, разрабатывающих стандарты — ASTM, DIN, BSI, Austrian Standards+, а также IEC (МЭК) — Международной электротехнической комиссии.

В семинаре примут участие более 170 представителей крупнейших компаний из самых разных отраслей России, СНГ и Прибалтики: нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, энергетической, и многих других.

Основными темами международного семинара в 2013 году станут:

Процесс разработки стандартов — от идеи до принятия документа

Вступление России в ВТО — первый год, первые изменения для российских промышленных компаний

Сертификация систем менеджмента качества и продукции

Авторское право в сфере зарубежной стандартизации

Возможности обучения в сфере зарубежной стандартизации — семинары, тренинги, видео-обучение

Информационные технологии в зарубежной стандартизации

И многие другие.

Ежегодный семинар по стандартизации — единственное регулярное мероприятие с участием компаний-разработчиков стандартов. Главный организатор, компания «Нормдокс», проводит цикл семинаров по стандартизации с 2007 года для представителей компаний России и стран СНГ, помогая им ориентироваться во всех сложностях работы с зарубежными и международными стандартами. У участников события есть возможность:

Получить консультацию из «первых уст» в ходе живого общения с представителями компаний-разработчиков стандартов;

Узнать взгляд представителей зарубежных компаний-разработчиков на интересующие темы, ознакомиться с мировым опытом использования нормативных документов и узнать последние новости мировой стандартизации;

Обменяться знаниями и опытом с коллегами из других организаций со всей России и стран СНГ.

Оргкомитет будет рад видеть среди участников широкий круг специалистов: в области стандартизации, качества, измерений, сертификации, а также инженеров, технических специалистов, сотрудников лабораторий, руководителей компаний. Чтобы зарегистрироваться на семинар, высказать пожелания по темам докладов, узнать о месте проведения и проживании – посетите сайт www.normdocs.ru.