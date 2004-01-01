Применение дизель генераторов от 500-3800 кВА (продолжение)

Основной источник электроэнергии: в этом случае ДГУ используется в качестве единственного источника электроэнергии на удаленных строительных, промышленных, добывающих объектах, не имеющих возможности быть подключенными к централизованным электросетям.

Резервный контур питания используется в том случае, если объект находится в зоне, где наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Данное оборудование используется для энергоснабжения серверов, торговых площадок, медицинских учреждений.

Мобильный источник энергообеспечения – это агрегат, устанавливаемый на колесную базу, для легкого передвижения и обеспечения аварийным электропитанием при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Варианты исполнения ДГУ

Современные дизель генераторы различаются не только по техническим характеристикам, но и по типу исполнения. На сегодняшний день вариантов исполнения три: