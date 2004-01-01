Применение дизель генераторов от 500-3800 кВА (продолжение)

Основной источник электроэнергии: в этом случае ДГУ используется в качестве единственного источника электроэнергии на удаленных строительных, промышленных, добывающих объектах, не имеющих возможности быть подключенными к централизованным электросетям.
Резервный контур питания используется в том случае, если объект находится в зоне, где наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Данное оборудование используется для энергоснабжения серверов, торговых площадок, медицинских учреждений.
Мобильный источник энергообеспечения – это агрегат, устанавливаемый на колесную базу, для легкого передвижения и обеспечения аварийным электропитанием при проведении ремонтно-восстановительных работ.
Варианты исполнения ДГУ
Современные дизель генераторы различаются не только по техническим характеристикам, но и по типу исполнения. На сегодняшний день вариантов исполнения три:
- Открытый тип. К преимуществам использования данного типа исполнения можно отнести низкую стоимость, возможность дооснастки.
- В кожухе. Данное исполнение способно в значительной степени снизить уровень шума, что позволяет устанавливать ДГУ в тех местах, где есть ограничения по параметрам шума. Кожух также способен защищать генератор от влияния суровых погодных условий, что позволяет устанавливать ДГУ на открытом воздухе.
- Контейнерное исполнение также дает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых возможность нормальной работы электростанции при особо низких температурах (-60°С), оперативность обслуживания, за счет быстросъёмных панелей контейнера, возможность подключения доп. оборудования, удобная транспортировка к месту установки.
На сегодня это все, в следующем посте расскажу как ДГУ данной мощности используются для создания эффективных "Энергокомплексов".
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