Тренинг от ASTM International

09 Сентября 0

Тренинг от ASTM Internationaa 15-16 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоится тренинг

15-16 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоится тренинг «Коррозионные испытания: Применение и использование испытаний в солевом тумане, испытаний на влажность, циклических и газовых испытаний». при поддержке компании «Нормдокс» и ASTM International (Комитет ASTM G01 по коррозии металлов). Это уникальный курс, который впервые пройдет в России!


Российские специалисты пройдут обучение на русском языке без затрат на зарубежные командировки в США или Европу. Они получат теоретические и практические знания напрямую от преподавателя из США, который участвовал в разработке соответствующих стандартов.

Регистрация на тренинг уже открыта - http://normdocs.ru/page.jsp?pk=node_1417616111530

Этот курс будет особенно полезен для следующих специалистов:

• Технические специалисты в области коррозии
• Персонал, задействованный в испытаниях изделий
• Руководители и сотрудники лабораторий
• Специалисты по техническому обслуживанию
• Технологи
• Любой специалист, которому необходимы знания о коррозионных испытаниях ASTM


Среди вопросов, которые рассматриваются на курсе:

• Цель, применение и история испытаний;

• Терминология по коррозии и испытаниям;

• Химические и физические предпосылки и содействие распространению знаний;

• Состав и растворы, используемые для испытания (вода, соль, раствор соли, подача воздуха, газы);

• Использование ингредиентов;

• Оборудование (надлежащая работа, безопасность, стандартизированные пробные образцы для коррозионных испытаний, калибровка);

• Анализ и записи;

• Техническое обслуживание (поставка, оборудование; пробные образцы/испытуемые заготовки/пробы, записи);

• Значение испытаний (экономическая эффективность, контроль качества, разработка продукции).

 

Подробнее о программе курсаhttp://normdocs.ru/page.jsp?pk=node_1417616111530

Почему стоит пройти тренинг по коррозии на базе учебного центра «Нормдокс»:

• Все учебные материалы предоставляются в переводе на русский язык 
• Во время курса осуществляется устный последовательный перевод лекций, дискуссий и рабочих вопросов участников 
• Благодаря тому, что тренинг проходит на территории России, минимизируются расходы компаний на командировки сотрудников.
• Компания "Нормдокс" полностью берет на себя все вопросы, связанные с организацией курса: переговоры, согласование даты и места проведения семинара, перелет, трансфер и размещение преподавателя и другие организационные моменты.

• В стоимость курса входят кофе-брейки для слушателей

Зарегистрироваться или купить интересное постельное белье и задать все интересующие вопросы можно по телефону (812) 309-78-59, (495) 223-46-76, электронной почте seminar@normdocs.ru или на сайте normdocs.ru.

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