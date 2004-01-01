Тренинг от ASTM International

15-16 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоится тренинг «Коррозионные испытания: Применение и использование испытаний в солевом тумане, испытаний на влажность, циклических и газовых испытаний». при поддержке компании «Нормдокс» и ASTM International (Комитет ASTM G01 по коррозии металлов). Это уникальный курс, который впервые пройдет в России!



Российские специалисты пройдут обучение на русском языке без затрат на зарубежные командировки в США или Европу. Они получат теоретические и практические знания напрямую от преподавателя из США, который участвовал в разработке соответствующих стандартов.



Регистрация на тренинг уже открыта - http://normdocs.ru/page.jsp?pk=node_1417616111530



Этот курс будет особенно полезен для следующих специалистов:



• Технические специалисты в области коррозии

• Персонал, задействованный в испытаниях изделий

• Руководители и сотрудники лабораторий

• Специалисты по техническому обслуживанию

• Технологи

• Любой специалист, которому необходимы знания о коррозионных испытаниях ASTM



Среди вопросов, которые рассматриваются на курсе:

• Цель, применение и история испытаний;

• Терминология по коррозии и испытаниям;

• Химические и физические предпосылки и содействие распространению знаний;

• Состав и растворы, используемые для испытания (вода, соль, раствор соли, подача воздуха, газы);

• Использование ингредиентов;

• Оборудование (надлежащая работа, безопасность, стандартизированные пробные образцы для коррозионных испытаний, калибровка);

• Анализ и записи;

• Техническое обслуживание (поставка, оборудование; пробные образцы/испытуемые заготовки/пробы, записи);

• Значение испытаний (экономическая эффективность, контроль качества, разработка продукции).

Подробнее о программе курса – http://normdocs.ru/page.jsp?pk=node_1417616111530



Почему стоит пройти тренинг по коррозии на базе учебного центра «Нормдокс»:



• Все учебные материалы предоставляются в переводе на русский язык

• Во время курса осуществляется устный последовательный перевод лекций, дискуссий и рабочих вопросов участников

• Благодаря тому, что тренинг проходит на территории России, минимизируются расходы компаний на командировки сотрудников.

• Компания "Нормдокс" полностью берет на себя все вопросы, связанные с организацией курса: переговоры, согласование даты и места проведения семинара, перелет, трансфер и размещение преподавателя и другие организационные моменты.

• В стоимость курса входят кофе-брейки для слушателей

Зарегистрироваться или купить интересное постельное белье и задать все интересующие вопросы можно по телефону (812) 309-78-59, (495) 223-46-76, электронной почте seminar@normdocs.ru или на сайте normdocs.ru.