ISO и Стандартинформ на международном семинаре по стандартизации

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге компания «Нормдокс» в восьмой раз провела Ежегодный международный семинар по зарубежной стандартизации. Более 150 представителей промышленности со всей России и стран СНГ собрались, чтобы обсудить с представителями зарубежных и российских разработчиков стандартов самые актуальные вопросы — от переводов зарубежных стандартов до их гармонизации и применения в России.



Семинар, организуемый «Нормдокс», многие слушатели называют центральным российским событием в сфере зарубежной и международной стандартизации. В этом году международный статус мероприятия вновь подтвердился — семинар впервые поддержала Международная организация по стандартизации (ISO). Интересы же Росстандарта на семинаре представляли ведущие специалисты ФГУП «Стандартинформ» — Российского научно-технического центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. И, уже по сложившейся традиции, приняли участие представители испытанию материалов), МЭК (IEC — Международная электротехническая комиссия) и DIN (Немецкий институт по стандартизации).



Как и всегда, наболевшей темой стало авторское право в сфере зарубежной стандартизации. Представители «Нормдокс», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и ISO рассказали о том, кто является владельцем интеллектуальной собственности на стандарты, как избежать нарушений, используя на предприятии зарубежные стандарты и какие риски несет компания-нарушитель. Докладчики подчеркнули, что вопрос авторского права является краеугольным камнем при работе с зарубежными стандартами, однако разработчики всегда предлагают промышленности максимально удобные инструменты для работы с такими документами на предприятии, например, сетевые лицензии.



Одним из самых актуальных вопросов стал вопрос переводов зарубежных стандартов на русский язык и статус таких переводов в России. Людмила Подкорытова, исполнительный директор «Нормдокс», в своем докладе объяснила различия в интерпретации термина «официальный» с точки зрения зарубежного SDO и российских органов и компаний, а также дала рекомендации по работе с переводами на основе многолетнего опыта «Нормдокс». Нина Анатольевна Хромова, директор департамента ведения и формирования информационных ресурсов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», рассказала о том, кто имеет право переводить зарубежные стандарты, а также о процессе и необходимости регистрации переводов на территории России.



Одной из новых и острых тем семинара стал вопрос патентов и стандартов. В разработанные стандарты зачастую включены уже запатентованные технологии. В настоящее время участились судебные процессы, в которых патентодержатель подает иск против компании, разработавшей продукцию по такому стандарту. Лилия Кочетова, коммерческий директор «Нормдокс» рассказала о проблеме на примере российской компании, которая на данный момент ведет судебные разбирательства с обладателями такого патента. А юрист патентного отдела DIN рассказал о способах избежания таких «патентных ловушек».



Вопрос гармонизации зарубежных стандартов и технических регламентов вызвал множество обсуждений и комментариев. Заместитель директора Центрального конструкторского бюро арматуростроения Семен Наумович Дунаевский рассказал об опыте ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» по гармонизации зарубежных стандартов по арматуре и по крепежу, о проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются комитеты — например, о климатических, технических и юридических факторах, а также о проблеме перевода стандартов в ракурсе их гармонизации.



Информационные технологии в стандартизации всегда были и остаются сложным аспектом, который теперь рассматривается на каждом семинаре. Рустем Гайфутдинов, начальник проектного отдела «Нормдокс», продемонстрировал систему единой корпоративной базы нормативных документов (КБНТИ), которая успешно работает в ряде крупнейших промышленных корпораций России. Об одном из таких проектов рассказал Игорь Крылов, руководитель направления по техническому регулированию инженерно-технического центра ОАО «ОМК». Для ОМК «Нормдокс» внедрила программно-аппаратный комплекс «Единая автоматизированная система управления документацией», который включил в себя общий корпоративный информационный фонд и различные инструменты для работы с методическими, нормативными и техническими документами в области стандартизации и СМК.



Важной частью семинара стал также обзор последних новостей разработчиков стандартов и последних трендов зарубежной стандартизации. Представители ASTM, МЭК (IEC), DIN, ISO подробно рассказали о том, что нового в услугах и сервисах появилось за прошедший год. В частности, многие SDO сейчас планируют выпускать стандарты в открытом формате XML, обеспечивая пользователям удобную работу с ними на любых устройствах. Последние новости мировой стандартизации можно найти на русскоязычном портале «Стандарты мира» (www.wstds.ru) — так называется новая инициатива «Нормдокс», презентация которой была проведена в рамках семинара.



В последний день мероприятия «Нормдокс» провела круглый стол по проблемам, вызвавшим наибольшее число вопросов. Общение на одной площадке организаций по стандартизации, технических комитетов, НИИ и конечных пользователей дало возможность максимально объективно рассмотреть все проблемы абсолютно с разных точек зрения.



Станислав Ким, генеральный директор «Нормдокс», прокомментировал результаты: «Несмотря на события на Украине, мы не потеряли ни одного зарубежного участника. Наконец-то мы стали прямыми партнерами ISO и Росстандарта в лице Стандартинформа, и смогли реализовать давнее пожелание слушателей об участии специалистов этих организаций на нашем мероприятии. Случилось это во многом благодаря активной позиции генерального директора ФГУП «Стандартинформ» Алексея Анатольевича Коровайцева. Температура некоторых обсуждений явно превышала точку кипения, но нам удалось не выйти за рамки конструктивного диалога. В этом году на порядок увеличилась аудитория слушателей, при этом многие из них были на семинаре впервые — около 70% новых специалистов и 65% компаний. Десятки технических комитетов прислали своих представителей, которые представили интересы не просто отдельных предприятий, а целых отраслей. Сейчас как никогда нужна деполитизированная информационная площадка, где открыто можно обсуждать быстро меняющиеся «правила игры», осознано отвечать на новые вызовы в непростой сфере стандартизации. Надеемся, что наш семинар вносит существенный вклад в развитие промышленности России и ближайшего зарубежья».