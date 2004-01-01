Дизельные генераторы Cummins - синоним надежности.

Компания Cummins основана в 1919 году в городе Коламбус, штата Индиана и по праву является одной из старейших компаний, занимающихся разработкой и производством дизельных двигателей. Учитывая свою почти вековую историю, Камминз накопил поистине уникальный опыт в разработке высокотехнологичных дизельных двигателей. Они нашли своё применение абсолютно во всех категориях специализированной техники, где в качестве силового привода используются моторы на тяжелом топливе.

Генераторы Cummins от компании GENERENT

Особую популярность получили дизель-генераторные установки (ДГУ)Cummins Power Generation, в их основе также лежат самые современные модели двигателей Cummins. Конструкция которых спроектирована с учетом проверенных временем технологий, доказавших свою надежность в самых тяжелых условиях эксплуатации на объектах по всему миру. Важнейшим фактором надежности любого дизельного генератора служит правильный подбор его ключевых агрегатов, узлов, компонентов и их четкая работа вместе. И только тот производитель который, самостоятельно выпускает все эти составные части генераторной установки, имеет возможность заложить дополнительный запас прочности во время её проектирования и контролировать процесс производства на всех его этапах. Cummins на собственных предприятиях разрабатывает и производит все узлы и агрегаты для своих дизельных электростанций, что обеспечивает безупречное качество сборки, максимальную функциональность и полную безотказность работы.



Генераторы Cummins используются во всех сферах промышленности, а также обеспечивают резервное и основное электропитание важнейших социальных объектов в большинстве стран мира. За долгие годы эксплуатации они стали синонимом надежности и выбором крупнейших компаний-заказчиков. Если Вы тоже хотите ощущать уверенность в надежности Вашего электроснабжения, обращайтесь за консультацией, арендой или покупкой генератора Cummins Power Generation к официальному дилеру - компании GENERENT.