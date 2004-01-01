Зелёный тариф для солнечных электростанций в Украине

Понижение зеленого тарифа для солнечных электростанций с марта 2014 года

В связи с последними событиями в Украине было принято решение о понижении ставки зелёного тарифа для солнечных электростанций. Об этом 19 марта 2014 года сообщили в Кабинете Министров Украины.

Ранее солнечным электростанциям был установлен тариф от 3,88 до 5,05 грн за 1 кВт*ч электроэнергии. В связи с тяжелым положением в стране было принято решение о снижении этого тарифа до уровня ветроэлектростанций - 1,22 грн за 1 кВт*ч.

Примечательно, что основные мощности (более 200 МВт) принадлежат компании Activ Solar и находятся на территории Крыма