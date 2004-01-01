Задача одна – развивать Дальний Восток

Задача одна – развивать Дальний Восток

14 Июля 0

Интерес государства к развитию энергетики Дальнего Востока высок как никогда: уже в ближайшие месяцы может быть принят целый ряд решений, которые дадут отрасли мощный толчок развития. О том, в каком направлении будет развиваться ПАО «РАО Энергетические системы Востока» как ответственная за свет и тепло в регионе компания, рассказал генеральный директор дальневосточного энергохолдинга Сергей Толстогузов.

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