Задача одна – развивать Дальний Восток

Интерес государства к развитию энергетики Дальнего Востока высок как никогда: уже в ближайшие месяцы может быть принят целый ряд решений, которые дадут отрасли мощный толчок развития. О том, в каком направлении будет развиваться ПАО «РАО Энергетические системы Востока» как ответственная за свет и тепло в регионе компания, рассказал генеральный директор дальневосточного энергохолдинга Сергей Толстогузов.