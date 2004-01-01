Российские энергетические эксклавы

Ноябрьский блэкаут 2015 года в Крыму стал очередным подтверждением того, что вопрос обеспечения энергетической безопасности полуострова является одним из наиболее острых. С проблемами обеспечения энергетической безопасности сталкивается и самый западный регион России — Калининградская область. Между этими двумя крупнейшими российскими эксклавами много общего: важное геополитическое значение (места дислокации Балтийского и Черноморского военных флотов), географическая изолированность от основной части России, напряженные отношения с пограничными государствами, старая электросетевая инфраструктура и высокая зависимость от поставок отдельных энергетических ресурсов. Тем не менее каждый из этих регионов характеризуется своей спецификой, а также подходами к решению сложившихся проблем.