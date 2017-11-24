Турецкие ученые разработали инновационный прототип ветровой турбины. Турбина способна производить на 51% электроэнергии больше при небольшой скорости ветра.

По словам ректора университета Башкент профессора Али Хабераль, в прототипе ветрогенератора использован улучшенный дизайн лопасти ветрогенератора. «Мы намерены запустить нашу разработку в промышленное производство», – сказал он.

Декан инженерного факультета университета Башкент профессор Берна Денгиз поблагодарила Совет по научно-техническим исследованиям Турции за оказанную поддержку в разработке прототипа новой ветряной турбины. «Новая ветряная турбина при низких скоростях ветра производит на 51 процент электроэнергии больше, что достигается за счет разработанной нами лопасти», – сказала Денгиз.

Новое изобретение запатентовано Ведомством по патентам и товарным знакам Турции.

Планируется, что новые ветрогенераторы в будущем можно будет установить в проливах Босфор и Дарданеллы, где они смогут успешно производить «чистую» электроэнергию, сообщает blackseanews.net.

Источник: greenevolution.ru