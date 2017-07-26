В России разработали легкомоторный самолет на электродвигателях

Российская компания «Наукасофт» разработала полностью электрический самолет АВФ-32НС, максимальная дальность полета которого до 600 км. Новинка была представлена на авиасалоне МАКС-2017.

Электрический самолет предназначен для перевозки пяти пассажиров и груза с суммарной массой до 400 кг.

Компания уже разработала конструкторскую документацию двигателя и изготовила первый образец самолета. Время автономного полета самолета — 5 часов. Он будет оснащен четырьмя электрическими силовыми установками. Максимальная скорость самолета составляет 360 км/ч, взлетная масса – до 1500 кг, длина разбега – 300 метров.

Основным источником энергии на борту самолета будет батарея топливных элементов, работающих на водороде и кислороде. В качестве источников энергии на борту самолета также планируется использовать литиевые аккумуляторные батареи и солнечные батареи, сообщает rns.online.

Источник: greenevolution.ru