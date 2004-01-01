Губчатый наноматериал снижает энергозатраты магнитной записи на треть

Десять лет назад французские учёные экспериментально показали, что магнитные материалы в сверхтонких слоях требуют меньше энергии на перемагничивание. Однако полученный тогда выигрыш — 4% — был слишком мал, чтобы оправдать практическое применение этих результатов.

Продолжая работу в этом направлении, команда из Автономного университета Барселоны (UAB) предложила значительно более перспективный подход, заключающийся в использовании нанопористого материала.

По информации, опубликованной на этой неделе в журнале Advanced Functional Materials, новый материал состоит из пористых плёнок сплава меди и никеля. Расстояние между соседними порами не превышает 5–10 нм, иными словами, стенки между ними имеют толщину всего в несколько десятков атомов.

Такая структура характеризуется огромной площадью поверхности, сконцентрированной в малом объёме. Именно это обеспечило значительное снижение энергии, затрачиваемой для переориентации магнитных доменов приложением электрического напряжения.

В испытаниях первых прототипов, изготовленных в UAB, получены многообещающие результаты: на 35% уменьшилась магнитная коэрцитивность – показатель, связанный с расходом энергии на переориентацию магнитных доменов.

В этих предварительных опытах авторы прикладывали электрическое напряжение с помощью жидких электролитов, но теперь работают над поиском твёрдой альтернативы, более подходящей для продвижения устройств на рынок.

Источник: ko.com.ua