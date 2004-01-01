В Японии разработали устойчивую к тайфунам плавучую солнечную станцию

Плавучие солнечные системы на 100% пригодны для повторного использования, поскольку полиэтилен, из которого они состоят, не подвержен коррозии и действию ультрафиолетовых лучей. Такие накопители энергии способны выдержать тайфуны и штормовые условия.
Изобретатели считают, что плавучие платформы будут пользоваться спросом у островных государств, которые испытывают острый дефицит площади. Уже в этом году водную систему солнечных батарей построят в Тайване.
Источник: http://greenevolution.ru
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