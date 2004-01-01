В Японии разработали устойчивую к тайфунам плавучую солнечную станцию

В Японии соорудили первую в мире плавающую солнечную электростанцию, способную выдержать тайфун. Такая платформа генерирует больше электроэнергии из-за охлаждающего эффекта воды, чем наземные или крышные солнечные батареи.

Плавучие солнечные системы на 100% пригодны для повторного использования, поскольку полиэтилен, из которого они состоят, не подвержен коррозии и действию ультрафиолетовых лучей. Такие накопители энергии способны выдержать тайфуны и штормовые условия.

Изобретатели считают, что плавучие платформы будут пользоваться спросом у островных государств, которые испытывают острый дефицит площади. Уже в этом году водную систему солнечных батарей построят в Тайване.

Источник: http://greenevolution.ru