Создана первая в мире кровать с климат-контролем, работающая от ВИЭ

Производитель подчеркивает, что такая кровать будет потреблять только 20% энергии по сравнению с кроватями подобного типа. Данная кровать разработана в соответствии с международными стандартами и будет играть ключевую роль в снижении стоимости электроэнергии.

«Обычная система кондиционирования воздуха составляет 25–70 процентов годовых расходов семьи на электроэнергию. Сегодня 90 процентов потребителей используют энергию электростанций», – сообщает автор идеи Сохан Рой.

Он отметил, что настало время адаптировать солнечную энергию, чтобы спасти природу от глобального потепления. Чувствуя огромный спрос на возобновляемые источники энергии, после нескольких лет исследований и разработок AIMRI разработали концепцию солнечной батареи переменного тока.

«Наша кровать с климат-контролем, работающая от солнечных батарей имеет 25 лет гарантии на поликристаллические солнечные панели и 2 года гарантии на встроенный инвертор. Мы используем экологически чистую, экономичную, простую в использовании систему солнечных батарей, которую можно применять для питания маломощных электроприборов. Каркас кровати легко собирается и разбирается. Главное преимущество заключается в том, что его можно прикрепить к старой кровати», – пояснил Рой.

При установленных солнечных батареях каркас кровати люкс будет стоить около 776 долл. США, при этом обычный каркас будет стоить около 388 долл. США. «Мы также предлагаем солнечную систему мощностью 2 кВт, которое можно питать не только кровать с климат-контролем, но также и другие маломощные электроприборы в доме, стоимость такой системы составит порядка 3100 долларов», – сообщил куратор проекта Арджун Бабу. Кровать, работающая от солнечных батарей оснащена хладагентом R-134A, имеет гибкие входные и выпускные каналы. Также устройство оснащено роликами и позволяет экономить до 80% электроэнергии. Кровать эффективно работает в любых климатических условиях, не требует дорого технического обслуживания и также может работать от простой розетки.

Источник: https://russianemirates.com со ссылкой на Zawya