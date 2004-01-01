Sandia дала «добро» на коммерческое внедрение солнечных суперпанелей

В MEPV методы микропроизводства и микросборки используются для создания миниатюрных лёгких и гибких солнечных панелей, также известных под названием solar glitter (солнечный блеск). Базирующаяся в Альбукерке (штат Нью-Мексико) фирма mPower Technology будет продвигать MEPV под коммерческим ником Dragon SCALE (чешуя дракона). В отличие от хрупкого кремния, эти высокоэффективные панели практически неуничтожимы. Их можно сгибать как обычную бумагу и встраивать в устройства любых габаритов и конфигураций — в спутники, дроны, всевозможные датчики, биомедицинское и потребительское (в том числе носимое) оборудование. «Чешуйки дракона» не только надёжнее стандартных кремниевых фотоэлектрических элементов, но также обеспечивают более высокое выходное напряжение и сниженную себестоимость получаемой энергии.

Учредитель и CEO mPower Мурат Окандан (Murat Okandan), проработал в Sandia 16 лет и принимал непосредственное участие в создании технологии MEPV. В мае 2015 г. он воспользовался предоставленной программой Entrepreneurial Separation to Transfer Technology возможностью основать собственную технологическую компанию с гарантией сохранения рабочего места в Sandia в течение трёх лет.

За последние 7 лет стоимость фотоэлектрических систем упала на 70%, а масштабы их применения возросли более, чем в 10 раз. Окандан утверждает, что их технология способна ускорить обе эти тенденции, так как позволяет использовать уже сложившуюся производственную инфраструктуру кремниевых солнечных элементов и микроэлектроники с налаженными каналами поставок.

Действуя на основе эксклюзивной лицензии, mPower уже подготовила прототипы продуктов, которые в настоящее время проходят оценочные испытания у её партнёров. Полученная теперь полная коммерческая лицензия ускорит продвижение технологии на рынок и привлечёт дополнительные инвестиции.

Источник: ko.com.ua