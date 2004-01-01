РАН: 44 проекта в сфере энергоэффективности соответствуют мировому уровню открытий

"Из 5000 представленных на экспертизу в 2016 году научных проектов 368 соответствуют мировому уровню открытий. Из них 12 процентов (44 проекта - прим. ред.) - это проекты в сфере энергоэффективности", - рассказал ученый.

"К примеру, эксперты назвали проект Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН по созданию принципиально новых катализаторов для прорывных технологий кислотного катализа. Они применяются в самых разных сферах - химии, нефтепереработке и т.д", - добавил он.

Это только один из выводов о состоянии российской науки. Такая всесторонняя и углубленная экспертиза сделана впервые. В 2016 году в РАН была создана информационно-экспертная система и сформирован корпус экспертов. В число экспертов вошли 7265 ученых не только из академических институтов, но и из ведущих вузов, и других научных организаций России.

Источник: ЭнергоСовет.Ru - портал по энергосбережению