Кремниевый метаматериал поглощает свет, не выделяя тепла

Посвящённая этому изобретению статья в январском номере Optics Express описывает полностью диэлектрический метаматериал — кремний, легированный бором. Его плоская поверхность покрыта рядами мельчайших цилиндрических выступов, от геометрических параметров которых зависит рабочая частота.
Характеристики цилиндров образца были рассчитаны на поглощение терагерцевых волн, но авторы утверждают, что их методика позволяет создавать варианты метаматериала практически для любых частот электромагнитного спектра.
Лабораторные испытания показали, что метаповерхность прототипа поглощает 97,5% энергии волн на частоте 1,011 ТГц.
«Нам ещё предстоит оптимизировать эту технологию, но адаптировать её для нескольких приложений будет намного проще, чем решения на основе металлов», — сообщил профессор университета Дюка, Вилли Падилья (Willie Padilla).
Источник: ko.com.ua
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