Россия имеет все шансы вписаться в тренд технологической революции

Россия сохранит мировое лидерство в ряде отраслей промышленности и имеет все шансы стать одной из ведущих стран-производителей высокотехнологичной продукции, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Россия сохранит мировое лидерство в ряде отраслей промышленности и имеет все шансы стать одной из ведущих стран-производителей высокотехнологичной продукции, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«В общем и целом, я считаю, что руки опускать не надо — наоборот, у нас есть все основания полагать, что мы сохраним свое лидерство в ключевых отраслях на многие десятилетия вперед. И конечно мы исходим из того, что мы должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции. У нас для этого есть все шансы, учитывая высокий уровень наших науки и образования», — сказал он.

Путин подчеркнул, что многие отрасли РФ «абсолютно технологичны» и «абсолютно конкурентоспособны».

«Во многих из этих направлений мы безусловно являемся лидерами, в том числе, и в традиционных (отраслях): ну, скажем, в ядерных технологиях, в ракетно-космической сфере, по некоторым отраслям в авиации, и так далее. В оборонных предприятиях, кстати говоря: рост производительности труда просто взрывной», – отметил президент, напомнив, что это будет отражаться и на гражданских отраслях производства, поскольку перед правительством РФ сейчас стоит задача трансформировать имеющиеся положительные тенденции в оборонной сфере в гражданский сектор.

Путин также выразил несогласие с позицией ряда экспертов, считающих, что экономика России невосприимчива к достижениям науки и высокотехнологичным тенденциям.

«Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема заключалась для таких экономик как наша в том, что можно было получать сверхприбыль в секторах производства, связанных с энергетикой», – сказал президент, отметив, что бизнес трудно заставить вкладывать средства в другие отрасли, «если есть такая, где можно получить быстрые и большие доходы».

Чтобы перестроить экономику и создать перспективы для развития правительством предпринимаются шаги, связанные с развитием ряда направлений.

«И прежде всего, это касается, конечно, высокотехнологичных отраслей», – заявил президент.

По его словам, пока РФ вкладывает в высокотехнологичные сферы меньше, чем страны организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Причем, это разница большая. В странах ОЭСР вкладывается примерно 2,4% от совокупного ВВП. У нас - 1,2%».

При этом он подчеркнул, что экспорт IT-технологий из России растет и сейчас составляет уже $7 млрд, благодаря действующему льготному режиму:. «Совсем недавно, несколько лет назад, экспорт IT-технологий был у нас практически нулевой. Сейчас мы экспортируем оружие на $14,5 млрд, а продуктов IT-технологий – на $7 млрд».

Президент напомнил, что правительство занимается развитием высокотехнологичных отраслей, в частности, вместе с бизнесом принята Национальная технологическая инициатива, готовится комплексный план развития экономики до 2025 года: «Создаются на Дальнем Востоке, в восточной Сибири, территории опережающего развития, высокотехнологичные зоны с особыми, льготными режимами».

Источник: STRF.ru