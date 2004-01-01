Учёные просят вернуть в космическую программу фундаментальные исследования

Российские учёные написали в госкорпорацию "Роскосмос" письмо с просьбой вернуть в Федеральную космическую программу научно-исследовательские работы.

В госкорпорацию "Роскосмос" было направлено письмо от совета Российской академии наук. В письме учёные просят "Роскосмос" включить в Федеральную космическую программу (ФКП) до 2025 года финансирование научно-исследовательских работ (НИР) по наиболее важным и перспективным фундаментальным космическим исследованиям, вычеркнутым при секвестре, сообщает ТАСС.

Фундаментальные космические исследования, о которых говорится в письме, это астрофизические и планетные исследования, в том числе лунная программа, исследования по космической биологии, физике Солнца и солнечно-земных связей.

Затраты на отдельную научно-исследовательскую работу относительно невелики, особенно если сравнивать их с опытно-конструкторскими работами, однако попытка сэкономить на них может впоследствии выйти боком, считают учёные.

Проект Федеральной космической программы, созданный на 10 лет до 2025 года, до момента его урезания в 2016 году предусматривал финансирование научно-исследовательских работ в области фундаментальных космических исследований. На эти цели в рамках научно-исследовательских работ по теме "Поисково-проектные исследования — Фундаментальные космические исследования" предусматривалось выделить 1,9 миллиарда рублей на 10 лет, однако этот проект был убран из финального варианта программы.

Источник: Лайф.ньюс