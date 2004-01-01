Создано устройство, которое переводит теплоту в электрический ток

Исследователи из США и Бельгии представили технологию, которая позволяет эффективно переводить тепловую энергию в электрическую. О своей работе они рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из США и Бельгии представили технологию, которая позволяет эффективно переводить тепловую энергию в электрическую. О своей работе они рассказали в журнале Nature Communications.

Как объяснили авторы работы, такие устройства полезны, так как тепловая энергия является побочным продуктом работы двигателей внутреннего сгорания. «Примерно половина энергии, которую мы используем, переходит в атмосферу в виде теплоты. Твердые термоэлектрики могут вернуть часть этой энергии. Эти устройства не имеют подвижных частей, не изнашиваются и не требуют обслуживания. К сожалению, сейчас они слишком дороги и недостаточно эффективны, чтобы быть широко распространенными. Мы работаем, чтобы это изменить», – пояснил один из авторов исследования, постдок из Университета штата Огайо Стивен Буна.

В своей последней работе ученые вместо тонких пластин платины использовали никель с вкраплениями платины, которое смогло дать напряжение от нескольких нановольт до десятков и сотен, более мощное, чем прежде, благодаря эффекту Зеебека. Это немного, однако для большинства простых приборов может быть изготовлено устройство большего размера и более мощное.

Источник: indicator.ru