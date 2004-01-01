В российских атомных технологиях с точки зрения безопасности учтено все: Путин

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что экологические организации часто используются международными конкурентами, чтобы сдержать развитие российской промышленности. Тем не менее, это не означает, что компании могут игнорировать вопросы экологической и промышленной безопасности, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что экологические организации часто используются международными конкурентами, чтобы сдержать развитие российской промышленности. Тем не менее, это не означает, что компании могут игнорировать вопросы экологической и промышленной безопасности, подчеркнул он.

В качестве примера компании, которая демонстрирует пристальное внимание к вопросам безопасности, Путин назвал Росатом. «Это одна из ведущих мировых компаний, ее современные технологии постфукусимского периода признаны МАГАТЭ и экспертами как одни из самых безопасных в мире, - сказал Путин. - У нас учтено все, что произошло в Советском Союзе и в мире в этой сфере, созданы реально безопасные технологии».

Источник: Центр энергетической экспертизы