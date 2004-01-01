В Якутской энергетике применят японские технологии

Егор Борисов с консалтинговой компанией Ernst & Young Advisory Co. заключили меморандум о подготовке технико-экономического обоснования проекта по использованию газотурбинного оборудования производства Kawasaki Heavy Industries.

Егор Борисов с консалтинговой компанией Ernst & Young Advisory Co. заключили меморандум о подготовке технико-экономического обоснования проекта по использованию газотурбинного оборудования производства Kawasaki Heavy Industries.

Консалтинговая компания Ernst & Young Advisory Co. и глава Якутии Егор Борисов заключили меморандум о подготовке технико-экономического обоснования проекта по использованию газотурбинного оборудования производства Kawasaki Heavy Industries в Вилюйском районе региона.

О внедрении японских технологий в энергетику речь шла еще в 2015 году, а сейчас консалтинговая компания разработала параметры для запуска блочных газотурбинных электростанций российского производства, отмечается на официальном сайте главы региона.

Отмечается, что следующая стадия работ завершится весной 2017 года.

Летом 2016 года говорилось, что власти Якутии и ПАО "РАО ЭС Востока" варианты использования газотурбинного оборудования производства Kawasaki Heavy Industries .

Источник: http://www.eastrussia.ru