В Мадриде состоится мировая премьера сервиса по подаче электротакси

Мадрид станет первым городом мира, где компания Uber представит свой сервис по подаче электромобилей UberONE, сообщают информационные агентства Испании. В своем пресс-релизе компания заявляет о намерениях внести свой вклад в сокращение объема вредных выбросов, предоставив частным и корпоративным клиентам "инновационную и экономичную транспортную альтернативу".

Мадрид станет первым городом мира, где компания Uber представит свой сервис по подаче электромобилей UberONE, сообщают информационные агентства Испании. В своем пресс-релизе компания заявляет о намерениях внести свой вклад в сокращение объема вредных выбросов, предоставив частным и корпоративным клиентам "инновационную и экономичную транспортную альтернативу".

Посредством данной услуги жители Мадрида смогут заказать поездку на Tesla Model S, одном из лучших электромобилей мира, обладающем значительной степенью автономности. В салоне им предоставится возможность воспользоваться устройством Surface Pro 4 от компании Microsoft для чтения прессы и проверки электронной почти или социальных сетей. Пассажиры также смогут послушать музыку через свой аккаунт в Spotify.

В остальных городах мира премиум-версией Uber является UberBLACK, однако в Мадриде эту нишу впервые занял UberONE. Его появление стало ответом на растущий спрос мадридских фирм на экологичные виды транспорта.

По словам представителей компании, все водители UberONE будут работать по соответствующей лицензии. Кроме того, фирма проверит их регистрацию в качестве юридических лиц, наличие судимостей, технические характеристики автомобиля и срок действия страхового полиса.

Для того, чтобы заказать поездку в рамках нового сервиса, пользователям необходимо будет скачать приложение Uber, создать в нем аккаунт и добавить метод оплаты, после чего они смогут выбрать точки отправления и прибытия.

Благодаря системе геолокации приложение напрямую свяжет клиента с ближайшим водителем и покажет ему время до подачи автомобиля, всю информацию о водителе, в том числе его фотографию, а также модель машины и ее номер.

Стоимость поездки составит 0,45 евро за минуту и 1,5 евро за километр. Минимальный тариф установлен на уровне 8 евро.

Источник: http://noticia.ru