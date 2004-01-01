Красноярские учёные разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в Арктике

Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в арктической зоне, которая позволит дистанционно фиксировать ключевые показатели — влажность и температуру почвы.

Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в арктической зоне, которая позволит дистанционно фиксировать ключевые показатели — влажность и температуру почвы.

Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований.

Как отмечают авторы проекта, систематический сбор сведений позволит выработать методику предотвращения возможных экологических бедствий в Арктике. Согласно официальному отчёту Всемирной метеорологической организации за 2015 год рекордные температурные аномалии наблюдались на севере Сибири, включая полуостров Таймыр.

«В результате нагревания арктические грунты способны высвобождать огромные объёмы углекислого газа и метана, что усиливает парниковый эффект, способствует дальнейшему повышению температуры почв. Так возникают экологические опасности для Северного макрорайона края: оседание и нарушение несущих способностей грунтов, ухудшение качества водных ресурсов в процессе эрозии почв, и в целом возрастают риски возникновения экстремальных природных явлений и связанных с ними опасных техногенных аварий», — отметил руководитель лаборатории радиофизики дистанционного зондирования ИФ СО РАН Константин Музалевский.

Мониторинг влажности и температуры поверхности почвы учёные осуществляют при помощи российского спутника «Метеор-М № 2», на котором установлен специальный сканер радиотеплового излучения. На данный момент проведены первичные испытания разрабатываемой технологии на тестовых участках в районе города Норильска и села Хатанга. Исследования продолжатся в 2017 году – учёные будут работать над совершенствованием технологии.

Отметим, что потенциальными заказчиками технологии выступают ведущие российские организации, осуществляющие эксплуатацию и развитие национальных космических систем гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения.

Источник: http://www.sbras.info