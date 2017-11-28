Австралия может полностью перейти на ВИЭ уже к 2030 году

Австралия сможет полностью перейти на «чистую» энергетику на 10 лет раньше запланированного срока – 2030 году. Но для этого нужно увеличить темпы установки ветровых турбин и солнечных ферм на 80% по сравнению с 2017 годом, пишет Clean Technica.

Как показало новое исследование Ассоциации альтернативных технологий (ATA), это будет дешевле и безопаснее, чем строить новые угольные электростанции:

- Если мы построим новые угольные электростанции, электричество будет стоить от 81 до 182 долларов за мегаватт-час. А если мы прибавим к этому вред здоровью и окружающей среде, то получим от 102 до 203 долларов. В сети, которая производит только «чистую» энергию, электричество будет стоить 93 долларов за мегаватт-час, – рассказали авторы исследования.

Для того чтобы страна смогла перейти на 100% возобновляемые источники, мощность установок должна достигнуть 93 ГВт. Если темпы строительства «зеленых» объектов останутся такими же, как в 2017 году, то полный переход на энергию ВИЭ станет возможен только в 2040 году. Но если увеличить темпы установки на 80%, то можно успеть к 2030. Кроме того, очень важный шаг на этом пути – создание систем хранения энергии для гидроэлектростанций мощностью до 490 000 МВт*ч.

Как сообщалось, компания Tesla завершила монтаж хранилища энергии, состоящего из литий-ионных аккумуляторов Tesla Powerpack в Южной Австралии, для хранения электроэнергии с ветроэлектростанций.

Источник: greenevolution.ru