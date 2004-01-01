Автобусы в Лондоне будут ездить на топливе из кофейной гущи

Лондонские автобусы с 20 ноября частично переходят на биотопливо, изготовленное из молотого кофе, остающегося после заваривания. Как сообщает Reuters, новый вид горючего представляет собой смесь кофейного масла, полученного из отходов, и обычного дизельного топлива. Топливо разработано компанией Bio-bean при поддержке Royal Dutch Shell.

По словам разработчиков, среднестатистический житель Лондона выпивает две-три чашки кофе в день, за год потребители напитка «производят» более 200 тыс. тонн кофейной гущи.

Для обеспечения топливом одного городского автобуса жителям и гостям британской столицы нужно выпивать 2,55 млн чашек кофе в год.

Отмечается, что переработанные промышленным способом кофейные отходы пригодны для заправки автотранспорта и отопления зданий. Разработчики биотоплива подсчитали, что каждая использованная тонна кофейных отходов позволит снизить выброс углекислого газа на 6,8 т.

Биотопливо, изготовленное из животного жира и масла для жарки, уже используется на 9500 автобусах в Лондоне.

Источник: Центр энергетической экспертизы