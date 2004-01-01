Автобусы в Лондоне будут ездить на топливе из кофейной гущи

По словам разработчиков, среднестатистический житель Лондона выпивает две-три чашки кофе в день, за год потребители напитка «производят» более 200 тыс. тонн кофейной гущи.
Для обеспечения топливом одного городского автобуса жителям и гостям британской столицы нужно выпивать 2,55 млн чашек кофе в год.
Отмечается, что переработанные промышленным способом кофейные отходы пригодны для заправки автотранспорта и отопления зданий. Разработчики биотоплива подсчитали, что каждая использованная тонна кофейных отходов позволит снизить выброс углекислого газа на 6,8 т.
Биотопливо, изготовленное из животного жира и масла для жарки, уже используется на 9500 автобусах в Лондоне.
Источник: Центр энергетической экспертизы
Возобновляемая энергетика
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