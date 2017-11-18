Крупнейшая электростанция из органических солнечных панелей на крыше

Французская монтажная компания установила солнечную электростанцию на основе органических солнечных батарей на крыше гимназии в порту Ла-Рошель на юго-западе Франции. Органические панели производит немецкая компания Heliatek.

По данным немецкой компании, эта солнечная электростанция, оснащенная органическими солнечными батареями, является самой крупной из когда-либо установленных на крыше. 400 тонкопленочных солнечных батарей установлены на 500 кв. метрах крыши.

Мощность объекта – 22,5 кВт, и, как ожидается, она будет производить 23,8 МВт*ч электроэнергии в год. Это позволит покрывать около 15% потребностей гимназии в электроэнергии.

Тонкопленочные солнечные батареи оснащены самоклеящейся пленкой с тыльной стороны и предварительно смонтированной кабельной разводкой. В результате монтажники просто наклеивали солнечные батареи непосредственно на крышу. В общей сложности шесть монтажников установили около 400 солнечных батарей трех разных длинах по два, четыре и пять метров. 500 квадратных метров крыши было покрыто всего за 8 часов. Это означает, что среднее время монтажа составило 2 минуты на солнечную батарею, сообщает sunnik.com.ua.

Источник: greenevolution.ru