В начале 2018 года в Адыгее начнется строительство ветропарка

Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" («ВетроОГК», входит в госкорпорацию «Росатом») планирует начать строительство первой очереди ветропарка в Адыгее весной 2018 года. Об этом рассказал Эмин Аскеров, директор по развитию и международному бизнесу «ОТЭК», управляющей компании «ВетроОГК».

Сейчас идут геодезические изыскания. Окончание проектирования запланировано на январь – февраль следующего года, сообщает ria.ru.

Проекты по ветроэнергетике «Росатом» рассматривает как одну из перспективных своих неядерных точек роста. В 2016 году структура госкорпорации – «ВетроОГК» выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

Первой намечено построить такую ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдет до 60 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра. Максимальный объем инвестиций в Адыгею на строительство этой ВЭС составит 20 миллиардов рублей.

Схему оптимального расположения ВЭУ и расчет выработки ими энергии выполнит португальская компания Megajoule. Производство компонентов для ВЭУ создадут на машиностроительном предприятии «Росатома» – заводе «Атоммаш» в Волгодонске (Ростовская область). Эти компоненты будут выпускаться по технологии голландской компании Lagerwey.

Источник: greenevolution.ru