«Росатом» изучит потенциальные площадки для ветропарков в Краснодарском крае

Госкорпорация «Росатом» в ближайшее время проведет изыскания на потенциальных площадках для строительства ветропарков вдоль Черноморского побережья в Краснодарском крае. Строительство ветропарков намечено на 2019–2022 годы.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных «точек роста». В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

В июне нынешнего года «Росатом» по итогам конкурса инвестпроектов по ВИЭ получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.

По слова советника генерального директора АО «ВетроОГК» (входит в Росатом) Михаила Банова, реализация проекта позволит создать в Южном федеральном округе около 1000 новых рабочих мест.

Источник:greenevolution.ru