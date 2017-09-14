В Южной Америке запустили первую геотермальную станцию

Геотермальная станция установленной мощностью 48 МВт, расположенная на высоте 4500 метров над уровнем моря в поселке Ольягуэ, является первой станицей данного типа в Южной Америке и первой геотермальной станцией в мире, построенной на такой высоте.

Станция Сerro Рabellоn состоит из двух блоков установленной мощностью 24 МВт каждый (общая установленной мощностью 48 МВт). Станция сможет вырабатывать около 340 ГВт•ч в год, что эквивалентно потребностям более 165 000 чилийских домохозяйств, избегая при этом выброса в атмосферу более 166 000 тонн углекислого газа в год.

Станция – высокоэнтальпийная установка с бинарным циклом, которая включает в себя передовые геотермальные технологии, гарантирующие оптимальную производительность в экстремальных условиях ее расположения, характеризующихся высокими температурами и значительной высотой. Кроме того, геотермальная жидкость, извлеченная из эксплуатационных скважин, после завершения цикла генерации повторно закачивается в резервуар, обеспечивая долгосрочную доступность и стабильность геотермального ресурса. Одной из особенностей геотермальной генерации является ее способность непрерывно производить энергию 24 часа в сутки, сообщает atomic-energy.ru.

Источник: greenevolution.ru