В Южной Америке запустили первую геотермальную станцию

Станция Сerro Рabellоn состоит из двух блоков установленной мощностью 24 МВт каждый (общая установленной мощностью 48 МВт). Станция сможет вырабатывать около 340 ГВт•ч в год, что эквивалентно потребностям более 165 000 чилийских домохозяйств, избегая при этом выброса в атмосферу более 166 000 тонн углекислого газа в год.
Станция – высокоэнтальпийная установка с бинарным циклом, которая включает в себя передовые геотермальные технологии, гарантирующие оптимальную производительность в экстремальных условиях ее расположения, характеризующихся высокими температурами и значительной высотой. Кроме того, геотермальная жидкость, извлеченная из эксплуатационных скважин, после завершения цикла генерации повторно закачивается в резервуар, обеспечивая долгосрочную доступность и стабильность геотермального ресурса. Одной из особенностей геотермальной генерации является ее способность непрерывно производить энергию 24 часа в сутки, сообщает atomic-energy.ru.
Источник: greenevolution.ru
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