Офшорная ветроэнергетика подешевела

Ветроэнергетические фирмы, получившие от правительства субсидии и обязавшиеся производить электроэнергию в 2021–2022 годах, заключили контракты на сумму 74,75 фунта стерлингов (5700 рублей) за мегаватт-час. Однако сумма контрактов, заключенных на 2022–2023 годы, составила только 57,5 фунта стерлингов (4300 рублей).
Это значительно ниже стоимости контракта на 92,5 фунта стерлингов за мегаватт-час (7000 рублей), заключенного французской компанией EDF на строительство АЭС Hinkley Point C в 2012 году. Ожидается, что построенная в графстве Сомерсет Юго-Западной Англии АЭС будет обеспечивать часть Великобритании электроэнергией в течение 60 лет.
«Новые цены на ветроэнергетику в среднем на 47% ниже, чем они были чуть больше двух с половиной лет назад. Рекордные сокращения затрат беспрецедентны для крупной энергетической инфраструктуры», — отметил Хью МакНил, исполнительный директор RenewableUK — британской ассоциации торговли возобновляемыми источниками энергии.
Офшорная ветроэнергетика — важный и ценный энергетический ресурс Великобритании. По мнению специалистов, ядреной энергетике придется в условиях конкуренции значительно снизить издержки.
Источник: indicator.ru
Возобновляемая энергетика
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