Офшорная ветроэнергетика подешевела

Согласно отчету правительства Великобритании, цены на новые офшорные ветроэнергетические проекты (по производству энергии из ветра на прибрежных зонах) резко упали. Кроме того, ветроэнергетика впервые оказалась дешевле ядерной энергетики, передает The Independent.

Ветроэнергетические фирмы, получившие от правительства субсидии и обязавшиеся производить электроэнергию в 2021–2022 годах, заключили контракты на сумму 74,75 фунта стерлингов (5700 рублей) за мегаватт-час. Однако сумма контрактов, заключенных на 2022–2023 годы, составила только 57,5 фунта стерлингов (4300 рублей).

Это значительно ниже стоимости контракта на 92,5 фунта стерлингов за мегаватт-час (7000 рублей), заключенного французской компанией EDF на строительство АЭС Hinkley Point C в 2012 году. Ожидается, что построенная в графстве Сомерсет Юго-Западной Англии АЭС будет обеспечивать часть Великобритании электроэнергией в течение 60 лет.

«Новые цены на ветроэнергетику в среднем на 47% ниже, чем они были чуть больше двух с половиной лет назад. Рекордные сокращения затрат беспрецедентны для крупной энергетической инфраструктуры», — отметил Хью МакНил, исполнительный директор RenewableUK — британской ассоциации торговли возобновляемыми источниками энергии.

Офшорная ветроэнергетика — важный и ценный энергетический ресурс Великобритании. По мнению специалистов, ядреной энергетике придется в условиях конкуренции значительно снизить издержки.

Источник: indicator.ru