В Бразилии построен ветропарк мощностью 90 МВт

Enel ввела в эксплуатацию ветропарк в Бразилии установленной мощностью 90 МВт. Ветропарк находится на северо-востоке штата Баия, в муниципалитетах Брумаду, Риу-ди-Контас и Дон-Базилиу.

Enel инвестировала приблизительно 190 миллионов долларов США в строительство ветропарка в Бразилии.

Ветропарк сможет вырабатывать более 350 ГВтч в год, что будет полностью удовлетворять потребности ежегодного потребления энергии более чем 170 000 бразильских домохозяйств и позволит избежать выброса порядка 118 000 тонн углекислого газа в атмосферу.

В рамках концепции создания «Общей ценности», цель которой объединить развитие бизнеса и нужды местных сообществ, компания реализовала ряд проектов в районах, расположенных вблизи ветропарка. Среди реализованных инициатив можно выделить: проведение с местными сообществами креативных мастер-классов по переработке отходов, что позволит получать дополнительный доход путем повторного использования материалов, примененных при строительстве электростанции.

В бразильском штате Баия компания управляет объектами солнечной и ветрогенерации общей установленной мощностью 711 МВт, также на стадии строительства находятся объекты совокупной установленной мощностью 600 МВт.

Источник: www.energosovet.ru