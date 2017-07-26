В РФ утвердили план по стимулированию развития объектов на основе ВИЭ

В плане говорится, что приоритетными будут объекты с установленной мощностью до 15 КВт. Свою подпись под документом, подготовленным Министерством энергетики, поставил зампред правительства Аркадий Дворкович. Сообщается, что в документе предусмотрены изменения в законодательство, в той его части, что касается электроэнергетики. Правительство хочет установить принципы рыночных отношений между владельцами объектов, производящих экологическую энергию, и поставщиками – сетевыми компаниями. Кроме этого, правительство исключило налоговые обязательства для лиц, использующих ВИЭ для собственных нужд или своего хозяйства. В следующем году Минэнерго совместно с ФАС и МЭР подготовит закон по микрогенерации ВИЭ. Ранее Пронедра писали, что российская ветровая энергетика получит 100 млрд рублей инвестиций.

Источник: pronedra.ru