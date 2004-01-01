В Дубае построят солнечную электростанцию, которая сможет подавать электроэнергию в сеть даже ночью

О запуске крупнейшего в мире проекта концентрированной солнечной энергии (CSP) объявило Дубайское управление по водоснабжению и электричеству (DEWA).

Завод, состоящий из пяти объектов, будет располагаться в парке Мохаммеда бин Рашид Аль Мактум. Ожидается, что первая фаза строительства завершится к концу 2020 года или в 2021 году, и в это время мощность вырабатываемой электроэнергии вырастет до 1000 МВт.

Для сравнения, Ivanpah CSP в Калифорнии, которая в настоящее время является крупнейшей в мире, генерирует около 392 МВт мощности. В 2020 году солнечная электростанция в Уарзазате в Марокко будет иметь мощность около 580 МВт.

В гелиоконцентраторах, в отличие от фотоэлектрических панелей, используют большой массив зеркал, называемых гелиостатами, собирающих солнечный свет и концентрирующих его на небольшой площади, обычно на вершине башни. Концентрированный свет преобразуется в тепло, которое приводит в действие паровую турбину, подключённую к генератору электроэнергии. Так вырабатывается электричество.

Преимущество CSP заключается в том, что выработанное тепло может хорошо храниться, и это позволяет производить электричество после захода солнца.

На Дубайском заводе-гелиоконцентраторе запланировано несколько тысяч гелиостатов, расположенных вокруг башни. Нагревающаяся жидкость приведёт в действие паровую турбину для выработки электроэнергии. Новый завод будет поставлять электроэнергию по цене 8 центов за киловатт-час, по сравнению с ценой солнечно-термальной энергии — 15–18 центов.

Ожидается, что после завершения строительства солнечный парк будет сокращать ежегодно 6,5 млн тонн выбросов углерода. Для сравнения: типичный угольный завод производит около 3,5 млн тонн CO2 в год.

Новый завод является частью Dubai’s Clean Energy Strategy 2050, в результате которой к 2020 году в Эмиратах должно возрасти производство «чистой» энергии: в 2030 году — до 25%, а к 2050 году — до 75%.

Источник: www.energosovet.ru