Американские экологи потребовали сократить производство биодизеля

По данным руководителя ведомства Скотта Прюитта, такое решение было принято на фоне анализа показателей спроса на горючее, а также актуальных объёмов выпуска топлива и ограничений рынка, утверждает информационное агентство Reuters. Глава агентства отметил, что вывод на рынок современных сортов биодизеля связан с определёнными проблемами.

Как считают исследователи, выпуск этанола, который производится с использованием сырья из кукурузы, приводит к косвенной эмиссии при землепользовании, а также несёт угрозу для мировой продовольственной безопасности. Если в 2000 году на производство продуктов питания использовалось 90% американской кукурузы, то в 2013 году только на биотопливо уходит 40% урожая. Напомним, Пронедра ранее писали, что сегмент производства биотоплива завоёвывает популярность как в ТЭК, так и в аграрном секторе.

Источник: pronedra.ru