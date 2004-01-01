Китай произвёл 80% всех солнечных панелей в мире

Китай сумел потеснить Америку, которая в 1970 году создала первые солнечные батареи, на мировом рынке солнечной энергетики. Около 80% всех солнечных панелей, проданных и продающихся, были созданы в КНР.

Эксперты отметили, что Китай не только простимулировал развитие отрасли, дав понять другим странам, что существует перспективный конкурент, но и снизил цены на солнечные панели. Стоимость батарей упала на 80%, и солнечная энергетика стала доступной. На данный момент на КНР приходятся две трети рынка, оцениваемого в 100 млрд долларов.

КНР показывает неплохие показатели и в ветровой энергетике, производит около 50% ветровых турбин – 2 турбины в час. Немаловажным фактором является и поддержка со стороны государства, только за два года интенсивного развития сферы ВИЭ китайские компании получили 42 млрд льготных кредитов. Сегодня в КНР серьёзно задумываются над сокращением количества угольных шахт.

Источник: https://pronedra.ru