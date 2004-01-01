В Индии запустили поезд с солнечными батареями

Новый дизельный электропоезд официально введен в эксплуатацию министром железных дорог Индии Шри Суреш Прабху Прабхакаром. Поезд торжественно отошел от станции Сафдарджунг в Дели. Крыши шести его вагонов покрыты солнечными панелями, чтобы удовлетворить потребности электросистем с помощью чистой энергии. Сам поезд дизельный, но все электроприборы на нем питаются от солнечных батарей.

Проект является частью усилий Министерства индийских железных дорог по уменьшению вредных выхлопов от дизельных поездов. Планы министерства включают в себя строительство пяти 1000 МВт солнечных электростанций в течение ближайших 5 лет, а также использование биотоплива и энергии ветра, установку биотуалетов и систем рециркуляции воды.

Солнечные батареи на поезде DEMU будут сохранять энергию солнечных лучей, расходуя на аккумуляторы емкостью 120 Ач для уменьшения расхода дизельного топлива на производство электроэнергии для освещения, открывания дверей, функционирования табло информации для пассажиров и так далее.

Каждый вагон покрыт 16 фотоэлектрическими панелями мощностью 300 Вт каждая. Возможность сохранения неиспользованной энергии в аккумуляторе батареи позволяет электросистемам поезда работать в ночное время без использования дизельного электрогенератора.

Считается, что солнечные батареи позволят поезду экономить около 21,000 литров дизельного топлива в год.

Источник: http://www.fainaidea.com