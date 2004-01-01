«Росатом» готов развивать атомную и ветрогенерацию параллельно

Госкорпорация «Росатом» не противопоставляет атомную энергетику ветроэнергетике и готова параллельно развивать эти источники энергии при благоприятных инвестиционных условиях. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров в рамках панельной сессии «Безуглеродная энергия – энергия будущего» на «Астана Экспо-2017».

«Мы инвестируем в атомную генерацию и в генерацию ветра. Мы не противопоставляем друг другу эти источники энергии. Мы видим в этом синергетический эффект, когда наши машиностроительные предприятия могут быть загружены заказами не только по производству оборудования для атомных электростанций, но и по производству ветряных установок. И мы видим возможность, если формируются благоприятные инвестиционные условия вкладывать и в атомную генерацию, и в ветрогенерацию», – заявил Кирилл Комаров.

При этом он подчеркнул, что при развитии возобновляемых источников энергии в стране важно определиться с правильным энергобалансом. В качестве примера он привёл Германию, где в январе этого года в течение нескольких дней подряд возобновляемые источники из-за неблагоприятных погодных условий покрывали потребности в электроэнергии всего на 5%. «Позиция учёных состоит в том, что нормальная пропорция возобновляемых источников не должна превышать 40%. Иначе придётся иметь большие мощности по резервированию», –отметил Кирилл Комаров. При этом первый замглавы «Росатома» считает реальным построить до 2050 года атомных электростанций мощностью до 1 тыс. ГВт.

«Мы должны определить место каждого источника в энергосистеме будущего. В рамках этой работы, которую мы ведём вместе со всем атомным сообществом мира, мы сформулируем цели. Мы говорим о том, что абсолютно реальным является до 2050 построить еще 1 000 ГВт электростанций», – пояснил Кирилл Комаров.

Источник: ТАСС