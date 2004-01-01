Трамп: Строительство стены с солнечными батареями на границе с мексикой – не шутка

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос сооружения на границе с Мексикой стены, которая будет оснащена солнечными батареями. Об этом сообщает издание The Hill.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, не шутка ли предполагаемая «солнечная» стена, Трамп сказал: «Нет, не шутка. Есть шанс, что мы сможем сделать солнечную стену. У нас есть крупные компании, которые рассматривают этот вопрос».

Трамп уточнил, что для подобного проекта нет лучшего места, чем южная граница – граница с Мексикой.

При этом он считает, что нет необходимости в сооружении стены во всю длину пограничной зоны, поскольку есть естественные препятствия – горы, реки. Из 2 тыс. миль (более 3,2 км) стена будет построена только на 700-900 миль (1,1-1,44 км). В настоящее время на границе США и Мексики насчитывается около 600 миль (965 км) различных видов ограждений.

Против идеи Трампа высказался член палаты представителей США Тони Карденас. «Дональд Трамп не знает, о чем он говорит. Я инженер-электрик и знаю о солнечной энергии. То, что он говорит, просто не имеет смысла», - считает Карденас.

«Мы берем стену, которая была хорошей, но сейчас она в очень плохом состоянии, и мы делаем ее новой. Мы ее исправляем, это уже началось», - заявил Трамп. Однако демократы грозят сорвать любое предложение, которое включает конкретное бюджетное финансирование для строительства новых участков стены.

Напомним, 25 января Трамп подписал указ об усилении охраны границы и ужесточении миграционной политики, который предусматривает строительство «крупного физического барьера на границе с США».

Источник: Центр энергетической экспертизы