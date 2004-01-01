Загрязненный воздух приводит к снижению эффективности солнечных панелей

В Индии высокий уровень загрязнения воздуха привел к снижению эффективности солнечных панелей. К примеру, в Национальном столичном регионе (NCR), который состоит из Дели и окрестностей, плохая экология снизила уровень выработки на 10%, заявили эксперты.

Потери из-за загрязнения воздуха имеют большое значение, так как средняя эффективность обычной кремниевой солнечной панели оценивается 16–22%, при этом колебания составляют 5% из-за естественных изменений погоды. Среднее количество твердых частиц, обнаруженное в каждом кубометре воздуха в 2014 году в Дели, составляло 153 мкг / м3. Этот показатель снизился до 122 мкг / м3 в 2016 году. Падение эффективности солнечных батарей на 10% может отрицательно отразиться на инвестициях в отрасль. Источник: http://greenevolution.ru